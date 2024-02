Faes Farma Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse von Aktienkursen durch unsere Analysten zeigt, dass bei Faes Farma sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie Stimmung berücksichtigt werden müssen. Die Bewertungen und Kommentare zu Faes Farma in den sozialen Medien waren neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Faes Farma-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,15 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,035 EUR liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Faes Farma-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Faes Farma liegt bei 53,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Faes Farma-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.