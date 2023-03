FactSet Research Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

An der Heimatbörse New York notiert Factset Research per 01.03.2023, 14:09 Uhr bei 414.55 USD. Factset Research zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Unsere Analysten haben Factset Research nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Factset Research schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,88 % und somit 4,41 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,29 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Factset Research-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Factset Research-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Factset Research vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 434,43 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,8 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (414,55 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Factset Research somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,3. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Factset Research zahlt die Börse 24,3 Euro. Dies sind 27 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,43. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.