FactSet Research Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie der Factset Research wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit drei guten, vier neutralen und keiner schlechten Einstufung versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Factset Research. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 441 USD, während der letzte Schlusskurs bei 448,65 USD lag. Dies führt zu einer erwarteten Kursentwicklung von -1,71 Prozent, was der Einstufung "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Factset Research.

Hinsichtlich der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Factset Research. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich vorwiegend mit positiven Themen rund um Factset Research, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Factset Research bei 423,03 USD, während die Aktie selbst bei 448,65 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +6,06 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 447,73 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.