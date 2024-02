FactSet Research Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Factset Research-Aktie zeigt gemischte Signale aus der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 453,35 USD liegt 4,09 Prozent über dem GD200 (435,55 USD), was als "Neutral"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen anzeigt, liegt bei 465,31 USD, was zu einem Abstand von -2,57 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral" signalisiert. Die kombinierte Betrachtung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Factset Research-Aktie derzeit überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage von 92. Die längerfristige Betrachtung des RSI25 liegt bei 54,27 und zeigt somit keine überkaufte oder überverkaufte Situation an, im Gegensatz zum RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Factset Research-Aktie langfristig betrachtet eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf 3 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 444,2 USD, was einer künftigen Performance von -2,02 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine positive Veränderung in den letzten vier Wochen für die Factset Research-Aktie. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet, ebenso aufgrund einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen. Insgesamt erhält Factset Research auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.