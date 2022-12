FactSet Research Aktie: Wer hätte das gedacht?

An der Heimatbörse New York notiert Factset Research per 02.12.2022, 14:26 Uhr bei 472.16 USD. Factset Research zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Factset Research einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Factset Research jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Factset Research-Aktie ein Durchschnitt von 412,71 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 472,16 USD (+14,4 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (420,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,29 Prozent Abweichung). Die Factset Research-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Factset Research erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Factset Research ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Factset Research-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,79, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,14, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Für die Factset Research sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 3 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Factset Research vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Factset Research. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 418,38 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -11,39 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 472,16 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".