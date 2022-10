FactSet Research Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Factset Research, die im Segment "Diversifizierte Finanzwerte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.10.2022, 03:07 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 403.29 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Factset Research liegt bei einem Wert von 24,3. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 33,76) unter dem Durschschnitt (ca. 28 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Factset Research damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Factset Research-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 411,55 USD. Der letzte Schlusskurs (399,53 USD) weicht somit -2,92 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 427,46 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,53 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Factset Research ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Factset Research-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Factset Research wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Factset Research liegt im Mittel wiederum bei 418,38 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 399,53 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,72 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Factset Research insgesamt die Einschätzung "Hold".