FactSet Research Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

An der Heimatbörse New York notiert Factset Research per 05.10.2022, 20:47 Uhr bei 424.81 USD. Factset Research zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Unsere Analysten haben Factset Research nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Factset Research. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 11,14 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Factset Research momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Factset Research auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Factset Research wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Factset Research liegt mit einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hat einen Wert von 5,29, wodurch sich eine Differenz von -4,51 Prozent zur Factset Research-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Factset Research wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Factset Research-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Factset Research liegt im Mittel wiederum bei 418,38 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 422,31 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,93 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Factset Research insgesamt die Einschätzung "Hold".