FactSet Research Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analysteneinschätzung für die Factset Research-Aktie ist laut langfristiger Meinung von Analysten "Gut". Insgesamt liegen 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Factset Research. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 444,2 USD, was einer erwarteten Performance von -2,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 453,35 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Factset Research-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 92 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 54,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Factset Research mit 453,35 USD 4,09 Prozent über dem GD200 (435,55 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 465,31 USD, was wiederum ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -2,57 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Factset Research-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist Factset Research eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent auf, was 4,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Kapitalmärkte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent besitzt, wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

