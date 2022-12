FactSet Research Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Factset Research, die im Segment "Diversifizierte Finanzwerte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.12.2022, 12:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 454.15 USD.

Unsere Analysten haben Factset Research nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Factset Research aktuell mit dem Wert 51,5 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41,15. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Factset Research hat mit einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.29%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Factset Research-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Bei Factset Research konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Factset Research in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Factset Research für diese Stufe daher ein "Buy".