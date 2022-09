Fachtagung #AnalyticsTuesday LIVE! am 20. September in Bielefeld

Bielefeld (ots) -Unternehmenssteuerung in unruhigen ZeitenIn der Fachtagung #AnalyticsTuesday LIVE! (https://de.nttdata-solutions.com/analytics-tuesday-live-2022) am 20. September in Bielefeld zeigt NTT DATA Business Solutions den Wert von Daten für das Controlling und beschreibt die Prozesse und Technologien für deren erfolgreiche Analyse. Unternehmen, die im eigenen Haus das volle Potenzial von Planung, Steuerung und Controlling und nutzen wollen, melden sich hier an (https://de.nttdata-solutions.com/analytics-tuesday-live-2022).Thematisch fokussierte Praxisvorträge geben den Teilnehmern der Fachtagung das Handwerkzeug für eine datenbasierte Unternehmenssteuerung.- Die Keynote der SAP beschreibt die strategische Ausrichtung der hauseigenen Cloud-Produkte rund um Data & Analytics.Experten von NTT DATA zeigen auf, wie Unternehmen- mit Best Practices ihr Controlling um zusätzliche Key Performance Indicators erweitern- wie die Ready-to-Run-Lösungen aus der Produktsuite it.booster für Transparenz sorgen, wie die Migration von SAP BW/4 HANA in die SAP Data Warehouse Cloud in der Praxis aussieht- und wie Portfolio-Spezialisten mit graphbasierten Analysen das hauseigene Sortiment an wechselnde Märkte anpassen, um Kosten zu sparen.- Ein Vortrag des Kunden Deutsches Milchkontor GmbH beschreibt die Entscheidungsprozesse bei der zielgerichteten Auswahl einer Reporting-Plattform und der strategischen Umsetzung aus Sicht Business & IT.Details zu den einzelnen Vorträgen finden sich hier: #AnalyticsTuesday LIVE! (https://de.nttdata-solutions.com/analytics-tuesday-live-2022)In einer "Expo Area" nehmen die Teilnehmer ausgewählte Szenarien in Form von geführten Showcases live in Augenschein. "Konkrete Praxisbeispiele zeigen Einblicke in erfolgreiche Projekte und liefern das Rüstzeug, eine datenbasierte Unternehmenssteuerung einzuführen und auszubauen", erläutert Gerhard Baier, Director Business Analytics & Information Management bei NTT DATA Business Solutions.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. (https://www.nttdata.com/global/en/)Pressekontakt:Head of Corporate CommunicationsSilvia DickeNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 107E-mail: silvia.dicke@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell