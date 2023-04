Fachkräfte-Netzwerk für die Energiewende: LichtBlick übernimmt Startup Installion

Hamburg (ots) -Das Kölner Energie-Startup Installion GmbH ist seit Anfang April eine 100-prozentige Tochter des Ökostrompioniers LichtBlick. Das gaben beide Unternehmen heute bekannt. Installion hat 160 Mitarbeiter*innen und betreibt bundesweit an 12 Standorten Montage-Hubs zur Installation von Photovoltaikanlagen, Heimspeichern und Wallboxen. Zum Geschäftsmodell des Kölner Startups zählt auch eine digitale Plattform zur Vermittlung von Montageaufträgen und das digitale Projektmanagement zwischen Auftraggebern und ausführenden Handwerkern. Für sein innovatives Geschäftsmodell wurde Installion 2022 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet."Das ist heute ein sehr guter Tag für die Energiewende. Ein leistungsfähiges Fachkräfte-Netzwerk ist der wichtigste strategische Baustein, damit wir die steigende Nachfrage nach Solaranlagen, Heimspeichern und Wallboxen decken können. Klimafreundliche und dezentrale Energielösungen sind ein großer Wachstumsmarkt. Als Ökostrompionier mit 25 Jahren Markterfahrung bieten wir unseren Kund*innen weit mehr als nur den Einbau der Technik. Wir integrieren dezentrale Anlagen über ein virtuelles Kraftwerk in die Energiemärkte. So verdienen unsere Kund*innen zusätzliches Geld mit ihrer Energie und entlasten das Klima", erklärt LichtBlick CEO Constantin Eis."Wir arbeiten schon seit längerem vertrauensvoll mit LichtBlick zusammen. Uns treibt die gemeinsame Vision, der digitale Energieversorger der Zukunft zu werden. Wir freuen uns, gemeinsam mit LichtBlick unsere Vergabe- und Projektmanagement-Plattform zur führenden Branchenlösung zu entwickeln und unser Fachkräfte-Netzwerk weiterzuentwickeln", erklärt der Gründer und Geschäftsführer von Installion, Florian Meyer-Delpho.LichtBlick bietet mit dem SolarPaket eine attraktive Lösung aus Photovoltaikanlage, Heimspeicher, Wallbox und Home Energy Management System an. Dank der StromWallet können Kund*innen 100 Prozent ihres selbst erzeugten Stroms ohne Zusatzkosten nutzen. Die LichtBlick Tochter ison entwickelt zudem ein virtuelles Kraftwerk, von dem künftig alle Solarkund*innen von LichtBlick profitieren können.Die Monteure von Installion übernehmen bundesweit Planung, Einbau und Wartung des LichtBlick SolarPakets.Über LichtBlick:Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energien stark zu machen. Heute ist Ökostrom in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Darum geht LichtBlick weiter und setzt sich für nichts ein: nichts an CO2. Als Deutschlands führender Anbieter versorgt LichtBlick bundesweit mehr als 1,7 Millionen Menschen (das entspricht rund einer Million Energieverträge) mit klimaneutraler Energie für zuhause und unterwegs. Über 470 LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralen Lebensstil. 2021 erreichte LichtBlick einen Umsatz von 1,14 Milliarden Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco. www.lichtblick.deÜber Installion:Die Installion GmbH ist eine 2019 gegründete B2B Handwerker-Plattform für die digitale Vergabe und das Projektmanagement von Montage- und Installationsleistungen für Photovoltaikanlagen, Speichertechnologien und Ladeboxen. Als digitale Plattform reduziert Installion den Aufwand für das Finden passender Handwerkerleistungen und die gemeinsame, digitale Projektplanung und Umsetzung zwischen Auftraggebern und Installateuren. Mit Hauptsitz in Köln, expandiert Installion mit ihrer Tochterfirma Installion Services GmbH deutschlandweit mit eigenen Niederlassungen und eigenen Handwerkertrupps und gewährleistet somit die Durchführung von Energiewendeprojekten. Das Gründer- und Managementteam besteht aus erfahrenen Branchenexperten mit langjähriger Erfahrung bei der Digitalisierung von Handwerkerstrukturen und dem Aufbau von Onlineplattformen im Energiebereich. www.installion.euPressekontakt:Ralph Kampwirth, Director Communication & Public AffairsTel. 040-6360-1208, ralph.kampwirth@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell