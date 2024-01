Facedrive Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Steer zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 71,43 an und wird daher als "Schlecht" bewertet. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 41, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Steer mit 0,09 CAD aktuell 28,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet wird. Im Kontrast dazu zeigt die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage einen Wert von -43,75 Prozent, was eine negative Einschätzung zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Steer ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des "Buzz" konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden; daher erhält die Steer in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.