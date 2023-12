Facedrive Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Steer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,065 CAD weicht davon um -63,89 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Steer-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Steer wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend darauf wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Steer-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 42,86 und der RSI25 bei 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Steer. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen zu beobachten waren.

Insgesamt wird die Steer-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.