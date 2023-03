Facebook-Konzern Meta streicht 10 000 weitere Jobs

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta will in einer zweiten großen Stellenabbau-Welle rund 10 000 Jobs streichen. Zudem sollen etwa 5000 offene Stellen nicht mehr besetzt werden, wie Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Dienstag ankündigte. Im November hatte Meta bereits 11 000 Arbeitsplätze gestrichen, das waren damals rund 13 Prozent der Belegschaft./so/DP/ngu