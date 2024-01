Facc-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Finanzanalyse des Unternehmens Facc zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im neutralen Bereich liegen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmung zu verzeichnen sind. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls, dass die Facc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Facc mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,66 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie als unrentables Investment erscheint.

Der Aktienkurs von Facc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,65 Prozent, während ähnliche Aktien in der Luft- und Raumfahrtbranche im Durchschnitt um 5,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -14,44 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt Facc mit einer Rendite von 16,22 Prozent unter dem Durchschnittswert von 7,58 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.