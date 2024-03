Facc Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Facc-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 6,02 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,93 EUR verzeichnet, was einem Rückgang um 1,5 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,92 EUR weist mit einer Abweichung von +0,17 Prozent ein ähnliches Bild auf und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Facc-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 54, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 44,77 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Facc.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Facc-Aktie spiegelt sich auch in den Kommentaren auf sozialen Plattformen wider, die größtenteils negativ ausfallen. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Facc aufgegriffen, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Allerdings zeigen die Handelssignale eine überwiegend positive Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Facc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,67 Prozent erzielt, was 19,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist die Aktie eine Unterperformance von 19,88 Prozent auf, wodurch eine Gesamtbewertung auf dieser Stufe von "Schlecht" resultiert.