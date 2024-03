Facc Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die jüngsten Entwicklungen bei der Aktie von Facc werfen ein negatives Licht auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,66 Prozentpunkten liegt der Ertrag für Investoren deutlich niedriger. Die Bewertung für die Dividendenpolitik des Konzerns fällt daher als "Schlecht" aus.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Eine Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Facc überwiegend negativ sind. In den letzten zwei Tagen haben Nutzer vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Facc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 6,02 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 5,92 EUR weicht um -1,66 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Facc als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 122,08 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,3 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht".