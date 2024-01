Facc Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Facc keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Facc daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Aktienkurs von Facc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,65 Prozent erzielt und liegt damit 18,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 3,9 Prozent, was Facc aktuell um 16,55 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc liegt mit einem Wert von 116,46 über dem Durchschnitt der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 24. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Facc-Aktie im Relative Strength-Index mit einem Wert von 80,77 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die Kennzahlen eine eher negative Entwicklung der Aktie, die auf eine schlechte Performance und teure Bewertung hindeutet.