Facc Aktie: Der weitere Knall!

Die Facc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,23 EUR verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,81 EUR, was einen Unterschied von -6,74 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,91 EUR, was nur einem Unterschied von -1,69 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Facc derzeit einen Wert von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,65 Prozent liegt. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Facc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,63 Prozent erzielt, was 12,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite von Facc sogar um 10,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc einen Wert von 121,08 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 24,09 als überbewertet gilt. Hier wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.