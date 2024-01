Facc Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc liegt derzeit bei 116,46 und ist damit um 381 Prozent höher als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche von 24. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Facc im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche (2,68 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf, was einer Differenz von 2,68 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält die Aktie aktuell eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Facc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,17 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 5,6 EUR weicht demnach um -9,24 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der Durchschnitt bei 5,85 EUR, was einer Abweichung von -4,27 Prozent entspricht. Hieraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Facc-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Rendite von -12,65 Prozent für die Facc-Aktie im vergangenen Jahr. Dies bedeutet eine Unterperformance von 19,4 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"), die eine mittlere jährliche Rendite von 6,75 Prozent aufweisen. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt Facc mit einer Unterperformance von 16,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,27 Prozent. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.