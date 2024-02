Facc Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Facc beträgt das aktuelle KGV 115. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 26. Somit ist Facc aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Facc in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend an. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Facc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Facc im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,68 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,68 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Facc-Aktie hat einen Wert von 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (44,21) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungen ein insgesamt "Schlecht"-Rating für Facc.