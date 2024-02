Facc Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Facc liegt bei 34,71, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, der RSI25, zeigt, dass der RSI für die Facc bei 42 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Facc derzeit bei 6,06 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,15 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,49 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,85 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +5,13 Prozent Abstand als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität für die Facc ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

Die Anleger-Stimmung bei Facc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Facc-Aktie.