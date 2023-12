Facc Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Facc-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,27 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 5,7 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,09 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,87 EUR, was zu einem Abstand von -2,9 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Facc-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Facc-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Facc-Aktie bei -8,65 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite mit 13,16 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.