Facc Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die österreichische Firma Facc, die auf die Herstellung von Flugzeugteilen spezialisiert ist, hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0,4 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen bewerten Analysten das Unternehmen als "neutral" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Facc-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 35,38, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,07 liegt und somit auch zu einer neutralen Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Facc weist ein KGV von 39,67 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 23,22 liegt. Daher wird die Aktie als "überbewertet" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Facc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,25 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,03 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem neutralen Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Facc-Aktie somit in verschiedenen Analysen ein "neutral" Rating, sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, Relative Strength Index, fundamentale Analyse und technische Analyse.