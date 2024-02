Facc Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Facc-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,06 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,66 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,86 EUR, was einer Abweichung von +4,1 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist die Facc-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 115 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", die durchschnittlich ein KGV von 26 haben, ist die Facc-Aktie derzeit überbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Facc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,24 Prozent erzielt, was 17,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 2,26 Prozent, wobei die Facc-Aktie aktuell 16,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Facc ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.