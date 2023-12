Facc Aktie: Was war das denn?

Facc: Aktienanalyse zeigt überbewertete Bewertung

Die Analyse der Firma Facc zeigt, dass das Unternehmen der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" angehört und derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,67 bewertet wird, was über dem Branchendurchschnitt von 22,74 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Facc liegt bei 65,38, was darauf hinweist, dass die Aktiensituation weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und ein "Neutral"-Rating nach sich zieht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Facc in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt die Analyse, dass Facc derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,4 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Firma Facc in verschiedenen Kategorien wie fundamentale Bewertung, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz, sowie Dividendenpolitik eher schlecht abschneidet und daher insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft wird.