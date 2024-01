Facc Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Facc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 4,49 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Facc im Branchenvergleich eine Underperformance von -17,14 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,82 Prozent im letzten Jahr, und Facc lag 19,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Facc beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,38 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0,38 für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Facc. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass Facc unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Facc mit 5,82 EUR inzwischen -1,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,13 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.