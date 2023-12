Facc Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Facc eine Rendite von -8,65 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,38 Prozent, und Facc liegt aktuell 13,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Facc derzeit bei 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 2,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Internet-Kommunikation zeigt keine signifikanten Ausschläge in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke für Facc in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Facc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 6,28 EUR, während der Kurs der Aktie bei 5,75 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,44 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 5,87 EUR, was einer Abweichung von -2,04 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral" Bewertung basierend auf den verschiedenen Kategorien.