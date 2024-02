Facc Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend negatives Bild der Anlegerstimmung gegenüber Facc. In den letzten Tagen gab es vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wirkten sich hauptsächlich negativ auf die Stimmung aus. Aufgrund dieser Analyse erhält Facc daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Rendite der Facc-Aktie im vergangenen Jahr bei -14,24 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Industrie" liegt Facc damit 18,16 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,92 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt 2,53 Prozent, und Facc liegt aktuell 16,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Facc von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten wird Facc im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 115,86, was einem Abstand von 315 Prozent zum Branchen-KGV von 27,89 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.