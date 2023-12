Facc Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Facc zeigt gemischte Signale, wenn es um die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz geht. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Facc liegt bei 51,16, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 53,94, was die neutrale Einschätzung bestätigt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten beiden Wochen eher neutral über Facc diskutiert wurde. Positiven Themen standen an drei Tagen negative Themen an vier Tagen gegenüber. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, basierend auf tiefergehenden Analysen der Anlegerkommunikation.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc mit 39 überbewertet im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Facc gemischte Signale aufweist und von verschiedenen Faktoren neutral bis schlecht bewertet wird.