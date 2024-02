Facc Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AltEnergy Acquisition Corp":

Der Aktienkurs von Facc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" eine Underperformance von -16,93 Prozent darstellt. Im Durchschnitt stiegen die Aktien in dieser Branche um 2,69 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 4,14 Prozent verzeichnete, liegt Facc mit einem Wert von 18,38 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,08 EUR für den Schlusskurs der Facc-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,78 EUR, was einem Unterschied von -4,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,52 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Facc somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Facc als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 115,86 insgesamt 315 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der 27,91 beträgt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Facc wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Facc auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.