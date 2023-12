Facc Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs des Unternehmens Facc zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industriebranche eine Rendite von -8,65 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso fällt die Rendite im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche mit 10,97 Prozent deutlich niedriger aus. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Facc-Aktie wider. Obwohl in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden, überwiegen in den vergangenen Tagen die negativen Themen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurden neun negative Handelssignale und kein positives Signal festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Facc-Aktie einen Wert von 38,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die technische Analyse der Facc-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 6,34 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,91 EUR, was einem Unterschied von -6,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 5,88 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält die Facc-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.