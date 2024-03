Facc Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Die österreichische Firma Facc schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,59 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Firma zeigt die langfristige Beobachtung eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Firma Facc als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist der aktuelle Kurs von 5,81 EUR etwa -1,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet erscheint die Firma Facc im Vergleich zum Branchendurchschnitt überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 122,08, was einem Abstand von 355 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,84 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.