Facc Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das österreichische Technologieunternehmen Facc wird derzeit hinsichtlich seiner Bewertung und Stimmungslage analysiert. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc liegt bei 121, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,98 im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als überbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung rund um Aktien beeinflussen. In Bezug auf Facc wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild für das Unternehmen führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 5,97 EUR der Facc-Aktie +1,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Facc-Aktie zeigt sich als neutral. Der RSI7 beträgt 27,59, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,55 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

