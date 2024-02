Facc Aktie: Der Knall ist da!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Facc beträgt das aktuelle KGV 115, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mit einem durchschnittlichen KGV von 26 als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Facc festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Es wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Facc beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Facc in den sozialen Medien vor allem positiv diskutiert wird. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen stehen im Fokus. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine gemischte Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".