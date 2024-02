Facc Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung gegenüber der Aktie von Facc verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich geändert. In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Facc ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,67 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung für die Aktie von Facc. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie nahe dem 200- und 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Facc aufgrund der aktuellen Stimmung, der Dividendenrendite, des RSI und der technischen Analyse mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingestuft.