Facc Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Facc hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,67 Prozent verzeichnet, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche in diesem Zeitraum lag bei 3,43 Prozent, wobei Facc mit einer Rendite von 19,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Facc deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt wurden sieben Handelssignale identifiziert, davon drei positiv und vier negativ. Basierend auf diesen Ergebnissen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Facc mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,65 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".