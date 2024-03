Facc Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Facc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,8 EUR nur um -3,49 Prozent abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,91 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -1,86 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung der Facc-Aktie. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Facc derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Luft- und Raumfahrt und Verteidigung") von 2,59 % eine schlechte Bewertung bedeutet.

Im Branchenvergleich erzielte Facc in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 5,12 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -20,79 Prozent im Branchenvergleich und zu einem schlechten Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Facc-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Dividende, während die Performance im Branchenvergleich als schlecht eingestuft wird.