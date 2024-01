Facc Aktie: Gut oder schlecht?

Die Dividendenrendite von Facc liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,67 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Facc im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,65 Prozent erzielt, was 19,4 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,8 Prozent, was bedeutet, dass Facc aktuell 17,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Facc als Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 38,78, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 51,61, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc beträgt derzeit 116. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 24. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Facc also derzeit überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.