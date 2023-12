Facc Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Facc wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,67 bewertet, was 74 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mit einem KGV von 22,8. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die langfristige Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung für Facc bleibt gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage daher die Note "Schlecht" zugeordnet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Facc im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,65 Prozent erzielt, was 13,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 3,23 Prozent, wobei Facc aktuell 11,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Facc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 6,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 5,84 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,15 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 5,87 EUR, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Insgesamt zeigt die fundamentalen Analyse, das Stimmungsbild, der Branchenvergleich und die technische Analyse der Aktie von Facc negative Bewertungen, was auf eine schwache Performance hinweist.