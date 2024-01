Facc Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, so die Anleger. An zwei Tagen wurde das Stimmungsbarometer auf grün gesetzt, und es gab keine negativen Diskussionen. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt acht Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Facc unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Facc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Unterschied beträgt 2,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,65 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc liegt bei einem Wert von 121, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 23,98) als über dem Durchschnitt betrachtet wird (ca. 405 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Facc damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Facc wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstätigkeit gemessen, was diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnet. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis als "Gut" eingestuft.