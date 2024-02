Facc Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Firma Facc verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Facc-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht". Bezogen auf den Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -14,24 Prozent im vergangenen Jahr, was 17,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist die Firma mit einer Rendite von 2,05 Prozent eine Unterperformance von 16,3 Prozent auf. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Facc ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger positiver Themen in den letzten Tagen wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 115,86 auf, was 317 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "teuer" und zu einer Gesamtbewertung auf fundamentaler Basis als "Schlecht".