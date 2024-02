Fabrinet, ist immer für eine Überraschung gut!

Im vergangenen Jahr haben Analysten der Fabrinet zweimal eine positive Bewertung, einmal eine neutrale und kein negatives Rating vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus eine gute Einschätzung. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Fabrinet-Aktie liegt bei 188,39 USD, wobei die Analysten eine Entwicklung von -29,22 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 133,33 USD festlegen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte die Fabrinet-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,57 Prozent erzielen. Im Gegensatz dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -3,16 Prozent, was eine Outperformance von +62,73 Prozent für Fabrinet bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 580,14 Prozent, wobei Fabrinet um 520,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fabrinet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 154,13 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 188,39 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 194,85 USD, und der letzte Schlusskurs liegt somit auf ähnlichem Niveau (-3,32 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Fabrinet-Aktie somit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Fabrinet-Aktie zeigen eine verbesserte Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat sowie eine zunehmende Diskussionsintensität. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Fabrinet-Aktie somit positiv bewertet.