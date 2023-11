Fabrinet Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Fabrinet unterbewertet. Das KGV liegt bei 25,71, was 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 44,18 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Anzeichen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Fabrinet-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 127,46 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 161,16 USD um 26,44 Prozent darüber, was zu einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (157,96 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+2,03 Prozent). Dadurch ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält die Fabrinet-Aktie somit eine positive Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Fabrinet-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,93 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt nur um 21,57 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +46,37 Prozent für Fabrinet. Auch im Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Fabrinet den Durchschnitt mit einer Rendite von 10,52 Prozent im letzten Jahr um 57,41 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (732,63 %) hat Fabrinet keine Dividende ausgeschüttet. Dadurch wird die Ausschüttung im Vergleich als schlecht bewertet.