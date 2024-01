Fabrinet Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fabrinet liegt bei 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,1 für "Elektronische Geräte und Komponenten" unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentaler Analyse wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für Fabrinet abgegeben. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 136,67 USD, was einem erwarteten Kursrückgang von 27,74 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 189,13 USD. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Aus technischer Sicht wird die Fabrinet-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 137,95 USD, was einer Abweichung von +37,1 Prozent vom aktuellen Kurs von 189,13 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 171,22 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,46 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an zwei Tagen von positiven Themen und an zehn Tagen von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Fabrinet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet, was zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.