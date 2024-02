Fabrinet Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie von Fabrinet haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung gegenüber dem Unternehmen negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig konnte jedoch eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt werden, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fabrinet-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu einer ähnlichen Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fabrinet derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Fabrinet in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt und im Branchenvergleich eine Outperformance von +68,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie jedoch deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.