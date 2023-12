Fabled Silver Gold Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung sowie das Diskussionsniveau rund um die Aktie von Fabled Silver Gold haben sich in den letzten Wochen nur wenig verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren in den sozialen Medien zu erkennen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fabled Silver Gold liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Aktie, dass sie derzeit bei 0,07 CAD liegt. Da der Aktienkurs selbst auch bei 0,07 CAD liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der ebenfalls bei 0,07 CAD liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Stimmung der Anleger, der Relative-Stärke-Index und die technische Analyse allesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Fabled Silver Gold-Aktie führen.

