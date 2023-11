Fabled Silver Gold Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Fabled Silver Gold in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie war normal. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Diskussionen auf sozialen Plattformen zeigen keine eindeutige Tendenz. Weder negative noch positive Themen wurden in den letzten Tagen vermehrt angesprochen. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt ist die Anlegerstimmung neutral.

Der aktuelle Aktienkurs von Fabled Silver Gold liegt bei 0,07 CAD und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -12,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fabled Silver Gold wird sowohl der 7-Tage- als auch der 25-Tage-RSI herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25 zeigt keine Über- oder Unterkauft-Situation (Wert: 50). Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

