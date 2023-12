Fabege Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um einzuschätzen, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für Fabege wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass Fabege überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Fabege weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Fabege-Wertpapier in diesem Abschnitt damit ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Fabege. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fabege diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich in der verstärkten Diskussion über positive Themen in den sozialen Medien. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war höher als zuvor. Insgesamt bekommt Fabege für diese Stufe daher ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fabege-Aktie ein Durchschnitt von 85,89 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109,75 SEK, was eine positive Abweichung von 27,78 Prozent darstellt. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 91,22 SEK eine positive Abweichung von 20,31 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Basis wird Fabege ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.