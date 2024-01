Fabege Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Fabege hat sich in den letzten Tagen auf dem Aktienmarkt gut entwickelt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 87,15 SEK, während der aktuelle Kurs bei 104,7 SEK liegt. Dies entspricht einer Distanz von +20,14 Prozent zum GD200, was als gut bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 96,49 SEK, was einem Abstand von +8,51 Prozent entspricht und ebenfalls als gut eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 70 Punkte, was darauf hinweist, dass die Fabege überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien über die Fabege waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger zeigen ein hauptsächlich positives Interesse an der Aktie. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.